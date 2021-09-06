Я сделаю для вас транскрибацию (расшифровку) вашей аудио и видеозаписи.
- Грамотно и очень быстро перепечатаю текст
- выполняю расшифровку с обязательным соблюдением правил русского языка;
- отмечаю удобным для вас образом все фрагменты или слова, которые не смог разобрать, при необходимости с указанием тайм-кода.
- Работаю ответственно и качественно
В данный кворк входит работа только с записями на русском языке.
Количество заказов в очереди не влияет на качество работы.
Если есть какие-то пожелания вы можете их указать. К работе приступаю сразу после получения заказа. Можете оставлять заказ и я сделаю вам качественную работу.
Нужно для заказа:
Для заказа от покупателя нужен аудио или видео файл любого формата, который необходимо расшифровать.
Объем услуги в кворке: 35 минут