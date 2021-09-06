Транскрибация аудио, видео в текст. Расшифровка аудио и видео

Я сделаю для вас транскрибацию (расшифровку) вашей аудио и видеозаписи.

- Грамотно и очень быстро перепечатаю текст

- выполняю расшифровку с обязательным соблюдением правил русского языка;

- отмечаю удобным для вас образом все фрагменты или слова, которые не смог разобрать, при необходимости с указанием тайм-кода.

- Работаю ответственно и качественно

В данный кворк входит работа только с записями на русском языке.

Количество заказов в очереди не влияет на качество работы.

Если есть какие-то пожелания вы можете их указать. К работе приступаю сразу после получения заказа. Можете оставлять заказ и я сделаю вам качественную работу.

Нужно для заказа:

Для заказа от покупателя нужен аудио или видео файл любого формата, который необходимо расшифровать.

Объем услуги в кворке: 35 минут