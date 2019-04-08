Приветствую на моем профиле!
Меня зовут Райская Анна и я графический дизайнер
Образование:
1. Художественная школа
2. РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) по специальности "графический дизайн"
3. Курсы Skillbox
Навыки:
1. Adobe Photoshop
2. Adobe Illustrator
3. Adobe Indesign
4. Adobe Spark
5. Рисование от руки
Главное для меня - современный подход, следование трендам, свежий взгляд на обыденные вещи, смелый поиск новых решений!
Я буду рада выполнить и традиционный заказ, внеся в него изюминку при соблюдении традиций и стандартов качества, сделав ваш проект особенным, и кретивный заказ со смелым, нестандартным решением.
Будь на волне вместе со мной!
Цель моей работы - профессиональный рост и прокачка навыков для осуществления моей мечты - внесения вклада в современный дизайн России, его развитие. Отсюда - ответственный подход к работе и креатив, постоянное саморазвитие, готовность исправлять ошибки.
Давайте создавать современный дизайн вместе!
Комфортные условия работы для вас:
Работа до окончательного утверждения макета, согласование на всех этапах работы, бесплатные правки, уважительное обращение, учет всех требований и исправлений.
Дизайн-услуги:
Постеры/Афиши/Рекламные баннеры
Брошюры
Визитки
Упаковки
Обложки для книг/журналов/музыкальных альбомов
Логотипы
Векторная графика/Иконки
Лендинги (сайты-одностраничники)
Фирменный стиль
Инфографика
Презентации
Иллюстрации, авторская графика
Оформление для социальных сетей
Верстка журналов, книг
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