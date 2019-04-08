RaysckaiAnna

Анна Райская RaysckaiAnna

 
24 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Стиль и эстетика. Тренды и традиции. Качество и креатив.

Приветствую на моем профиле! 

Меня зовут Райская Анна и я графический дизайнер  

Образование:

1. Художественная школа

2. РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) по специальности "графический дизайн" 

3. Курсы Skillbox 

Навыки:

1. Adobe Photoshop 

2. Adobe Illustrator

3. Adobe Indesign

4. Adobe Spark

5. Рисование от руки

Главное для меня - современный подход, следование трендам, свежий взгляд на обыденные вещи, смелый поиск новых решений!

Я буду рада выполнить и традиционный заказ, внеся в него изюминку при соблюдении традиций и стандартов качества, сделав ваш проект особенным, и кретивный заказ со смелым, нестандартным решением.

Будь на волне вместе со мной!

Цель моей работы - профессиональный рост и прокачка навыков для осуществления моей мечты - внесения вклада в современный дизайн России, его развитие. Отсюда - ответственный подход к работе и креатив, постоянное саморазвитие, готовность исправлять ошибки.

Давайте создавать современный дизайн вместе!

Комфортные условия работы для вас:

Работа до окончательного утверждения макета, согласование на всех этапах работы, бесплатные правки, уважительное обращение, учет всех требований и исправлений.

Дизайн-услуги:

Постеры/Афиши/Рекламные баннеры

Брошюры

Визитки 

Упаковки

Обложки для книг/журналов/музыкальных альбомов

Логотипы

Векторная графика/Иконки

Лендинги (сайты-одностраничники) 

Фирменный стиль 

Инфографика

Презентации

Иллюстрации, авторская графика 

Оформление для социальных сетей

Верстка журналов, книг 

InDesignIllustratorPhotoshopИнфографика
Портфолио
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