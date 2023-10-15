Графический дизайнер

Привет!

Меня зовут Ксения, и я дизайнер инфографики для маркетплейсов!

Для Вас я выполню такие услуги:

💫анализ карточек конкурентов

💫креативный дизайн

💫краткие сроки изготовления

💫100% результат

От вас требуется:

💫качественные фото товара

💫техническое задание с максимально подробным описанием

💫желание сотрудничества Сроки выполнения работы — от 1-х до 4-х дней (зависит от сложности заказа и загруженности)