Графический дизайнер
Привет!
Меня зовут Ксения, и я дизайнер инфографики для маркетплейсов!
Для Вас я выполню такие услуги:
💫анализ карточек конкурентов
💫креативный дизайн
💫краткие сроки изготовления
💫100% результат
От вас требуется:
💫качественные фото товара
💫техническое задание с максимально подробным описанием
💫желание сотрудничества Сроки выполнения работы — от 1-х до 4-х дней (зависит от сложности заказа и загруженности)
Я против войны в Украине!
Портфолио
Дизайн продукции
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$2/час
от $2от 4 дней
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