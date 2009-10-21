Психология - мой конек. Пишу все виды работ. Обращайтесь, будете довольны!

Мой путь в психологию начался в 1999 году. Когда в центре профессионализации мне сказали, быть тебе психологом, на том и решила! В 2000 году поступила в Московский психолого-социальный институт. С третьего курса начала заниматься научной работой, и параллельно, дабы было что есть бедному студенту, занялась написанием разного вида работ для нерадивых и занятых соплеменников. В 2005 году окончила с отличием и стала преподавать в этом же ВУЗе. Сейчас уже не работаю, по личным соображениям. Однако, помогаю желающим и по сей день. И тому уже 7 год. В психологии придерживаюсь мнения о том, что все можно измерить. А что нельзя, так это уже не наша наука!! В совершенстве владею секретом математической обработки данных. Имею опыт тренинговой работы. Кругозор в психологических вопросах довольно широк. С удовольствием жду ваших заказов и предложений! Всегда рада помочь!