Давайте попробуем сделать что нибудь интересное!

3D дизайнер\иллюстратор

Привет! Меня зовут Александр, мне 26 и я был бы рад с вами поработать!



Что я умею, спросите вы? Да много чего, моделировать различные объекты по референсам. Техники моделирования под SubdivisionSurface для визуализации, или классический (low\mid\high poly) с UV развёрткой для игровых ассетов.



Больше всего, мне нравится заниматься именно визуализацией. Эксперименты с освещением, работа с материалами, предпочитаю использовать процедурную генерацию текстур, либо работаю с AI генератором от StableDiffusion. Всё зависит от проекта.

Так же композитинг и постобработка, а куда без этого? Порой для сочной картинки надо ещё чего-нибудь покрутить с кривыми светотени, нарисовать гало, добавить частиц и всякого такого.



Мой совокупный опыт в 3D сфере около 3х лет. Предлагаю вам ознакомиться с моими работами на моём сайте-портфолио!