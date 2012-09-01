Razorvashka

Наука и техника

Окончил Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ) по специальности "Промышленная электроника", поступил в аспирантуру и защитил техническую кандидатскую диссертацию. Работаю в ВУЗе, в должности доцента, специализируюсь на электротехнических дисциплинах. Рассматриваю решение технических заданий любой сложности, написание методических пособий к занятиям, а также некоторые гуманитарные науки и английский язык.

Английский язык, БЖД, Гидравлика, Информатика, История, Культурология, Литература, Математика, Материаловедение, Метрология, Немецкий язык, Политология, Программирование, Психология и педагогика, Русский язык, Социология, ТАУ, Теплотехника, ТОЭ (Электротехника), Физика, Философия, Французский язык, Экология, Электрические машины, Электроника, Электроснабжение, Этика и эстетика и другие инженерно-технические дисциплины.