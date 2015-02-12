Razumovama

Мария Razumovama

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер

Профессионально, быстро и грамотно работаю с текстами: рерайтинг, создание уникальных статей, продающих текстов, слоганов, написание контента для сайтов и социальных медиа. Перевожу с английского. В рекламной индустрии более 10 лет.  Мои последние работы -  контент для групп Danone в соцсетях: http://odnoklassniki.ru/actimelhttps://vk.com/danonebrandhttps://vk.com/rastishkaclub  Работаю - только удаленно (проживаю в ЮВА), оплата на карту. 

Копирайтинг
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#5273