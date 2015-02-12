Копирайтер

Профессионально, быстро и грамотно работаю с текстами: рерайтинг, создание уникальных статей, продающих текстов, слоганов, написание контента для сайтов и социальных медиа. Перевожу с английского. В рекламной индустрии более 10 лет. Мои последние работы - контент для групп Danone в соцсетях: http://odnoklassniki.ru/actimelhttps://vk.com/danonebrandhttps://vk.com/rastishkaclub Работаю - только удаленно (проживаю в ЮВА), оплата на карту.