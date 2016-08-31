Razzere654

Адаптивная верстка, Wordpress. HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss. Делаем быстро, качественно и недорого!
Здравствуйте!
Меня зовут Артем. Я front-end и full-stack разработчик.
Очень люблю интересные, просящие подумать задания.
Обожаю разрабатывать самостоятельно проекты которые будут реализовывать ваши желания!
Хороший интерфейс, по моему мнению:
- Оптимальным по общему мнению пользователей.
- Хорошо поддерживаем сторонними разработчиками.
- Легко интегрируем в back-end.
Работаю с Avocode, Sketch , Photoshop, Illustrator .
Mac и PC в наличии.
Дружу с:
- CSS3 , HTML5 , POSTSCC , SCSSLESS , LESS ,
- JQuerу , Javascript ,
- Gulp,
- MaterialiseCss, Foundation , Bootstrap,
- Joomla (1.5, 2.5, 3), VirtueMart, JoomShopping.
- и очень люблю WORDPRESS.
Чем интереснее проэкт, тем больше скидка!;)
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