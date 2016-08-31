Razzere654

Артем Razzere654

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Адаптивная верстка, Wordpress. HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss. Делаем быстро, качественно и недорого!

Здравствуйте!

Меня зовут Артем.  Я front-end и full-stack разработчик.

Очень люблю интересные, просящие подумать задания.

Обожаю разрабатывать самостоятельно проекты которые будут реализовывать ваши желания!

Хороший интерфейс, по моему мнению:

  • Оптимальным по общему мнению пользователей.
  • Хорошо поддерживаем сторонними разработчиками.
  • Легко интегрируем в back-end.
В связи с этим я ставлю акценты, с композитностью подходить к правильной разметке, и валидному коду!

Работаю с Avocode, Sketch , Photoshop, Illustrator .

Mac и PC в наличии.

Дружу с: 

  • CSS3 , HTML5 , POSTSCC , SCSSLESS , LESS ,
  • JQuerу , Javascript ,
  • Gulp,
  • MaterialiseCss, Foundation , Bootstrap,
Система управления контентом (постоянно работаю с):

  • Joomla (1.5, 2.5, 3), VirtueMart, JoomShopping.
  • и очень люблю WORDPRESS.
Работаю либо с предоплатой 50%, либо по безопасной сделке. Даже если у заказчика есть 100 500 положительных отзывов.

Чем интереснее проэкт, тем больше скидка!;)