Привет, юзернейм! Требуется разработчик на проект под Angular. Необходима доработка имеющихся скриптов. Объем работ небольшой, но срочный. На вскидку работ на пару-тройку дней. Оплата договорная.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
7 лет назад
Привет, юзернейм! Требуется разработчик на проект под Angular. Необходима доработка имеющихся скриптов. Объем работ небольшой, но срочный. На вскидку работ на пару-тройку дней. Оплата договорная.
Доброго времени суток %username%! Ищем опытного django-разработчика, либо нескольких для участия в разработке информационного портала. Сайт имеет старую версию и его необходимо переделать, используя современные решения на базе Django Framework\CMS. ...