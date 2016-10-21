Rboltaev

Руслан Rboltaev

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • FrontEnd разработчик со знанием Angular

    Привет, юзернейм!  Требуется разработчик на проект под Angular. Необходима доработка имеющихся скриптов. Объем работ небольшой, но срочный. На вскидку работ на пару-тройку дней. Оплата договорная.

    Angular
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта на Django

    Доброго времени суток %username%!  Ищем опытного django-разработчика, либо нескольких для участия в разработке информационного портала. Сайт имеет старую версию и его необходимо переделать, используя современные решения на базе Django Framework\CMS.  ...

    Django
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад