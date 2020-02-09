Качественный контент для вашего сайта - быстро, грамотно, уникально

Здравствуйте!

Я начинающий копирайтер, непрерывно развиваюсь в этой области.

Пунктуальна, не допущу срыва дедлайна. Обладаю врожденной грамотностью и послужным списком в виде сданного на "отлично" ЕГЭ по русскому языку, стараюсь совершенствоваться и не терять навыки. Имею высшее экономическое образование, готова писать тексты на темы экономики и бизнеса.

Получу огромное удовольствие и напишу хорошие тексты на темы здорового образа жизни, медицины, семьи и отношений, моды и стиля, красоты и хобби. Составлю качественное и привлекательное описание товара, подготовлю запоминающийся текст о компании и на главную страницу.

Хорошо владею информационным стилем, дополнительно осуществляю проверки на Главреде.

Буду рада сотрудничать!