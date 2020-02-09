Качественный контент для вашего сайта - быстро, грамотно, уникально
Здравствуйте!
Я начинающий копирайтер, непрерывно развиваюсь в этой области.
Пунктуальна, не допущу срыва дедлайна. Обладаю врожденной грамотностью и послужным списком в виде сданного на "отлично" ЕГЭ по русскому языку, стараюсь совершенствоваться и не терять навыки. Имею высшее экономическое образование, готова писать тексты на темы экономики и бизнеса.
Получу огромное удовольствие и напишу хорошие тексты на темы здорового образа жизни, медицины, семьи и отношений, моды и стиля, красоты и хобби. Составлю качественное и привлекательное описание товара, подготовлю запоминающийся текст о компании и на главную страницу.
Хорошо владею информационным стилем, дополнительно осуществляю проверки на Главреде.
Буду рада сотрудничать!
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