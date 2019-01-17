Редактирование и корректура текстов, копирайт

Профессионально занимаюсь редактированием и корректурой. Работаю быстро и внимательно. Индивидуальный подход к каждому.

Редактирование текста:

- исправление грамматических и синтаксических (структура и построение текста), лексических (неправильного употребления слов) ошибок;

- устранение смысловых и логических неточностей;

- проверка стилистики;

- очистка от «воды»;

- удаление повторов.

Выполняю глубокое редактирование в случаях, если:

- более 30% материала нуждается в полной переработке;

- большого количества ошибок;

- необходимости выверения информации (фактов, дат, цитат и т. п. );

- требуется сокращение текста без потерь идейно-содержательного плана.

Корректура текста:

- технические правки — удаление лишних пробелов, знаков абзаца, разрыва строки, замену начертания (минуса/дефиса на типографское тире, кавычек-дюймов на кавычки-елочки);

- наличие буквы "ё" — по требованию;

- исправление опечаток;

- устранение орфографических (правильности написания слов), морфологических (форм склонения, числа, падежа, рода, кратких форм) и пунктуационных ошибок (знаков препинания).

Обоснование любого исправления предоставляю по запросу заказчика.