Профессионально занимаюсь редактированием и корректурой. Работаю быстро и внимательно. Индивидуальный подход к каждому.
Редактирование текста:
- исправление грамматических и синтаксических (структура и построение текста), лексических (неправильного употребления слов) ошибок;
- устранение смысловых и логических неточностей;
- проверка стилистики;
- очистка от «воды»;
- удаление повторов.
Выполняю глубокое редактирование в случаях, если:
- более 30% материала нуждается в полной переработке;
- большого количества ошибок;
- необходимости выверения информации (фактов, дат, цитат и т. п. );
- требуется сокращение текста без потерь идейно-содержательного плана.
Корректура текста:
- технические правки — удаление лишних пробелов, знаков абзаца, разрыва строки, замену начертания (минуса/дефиса на типографское тире, кавычек-дюймов на кавычки-елочки);
- наличие буквы "ё" — по требованию;
- исправление опечаток;
- устранение орфографических (правильности написания слов), морфологических (форм склонения, числа, падежа, рода, кратких форм) и пунктуационных ошибок (знаков препинания).
Обоснование любого исправления предоставляю по запросу заказчика.