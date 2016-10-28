Профессиональный переводчик художественной литературы

Всем привет, меня зовут Николай. У меня высшее филологическое образование и последние 3 года я работал в компании Классика Перевода, где занимался переводом с английского языка художественной литературы, комиксов и фанфиков. Сейчас я переехал в самый романтичный город нашей страны - Санкт-Петербург и решил работать на себя. Мой конек - художественная литература и большую часть времени я провожу за чтением книг на английском языке. Переводы делаю качественно, быстро и с душой :) Спасибо, что дочитали до конца.