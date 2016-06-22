SEO спецалист
Обязанности:
• Подбор ключевых слов;
• Работа с текстами и другим контентом сайта;
• Взаимодействие с копирайтерами/журналистами и владельцами площадок;
• Мониторинг результатов продвижения, работой с системами веб-аналитики (Яндекс. Метрика, Google Analytics);
• Внутренняя и внешняя SEO оптимизация;
• Контроль позиций в Интернете и составление отчетов по динамике продвижения;
• Формирование и внедрение семантического ядра;
• Составлением технических заданий для копирайтера.
Действие аккаунта приостановлено!