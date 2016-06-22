SEO спецалист

Обязанности:

• Подбор ключевых слов;

• Работа с текстами и другим контентом сайта;

• Взаимодействие с копирайтерами/журналистами и владельцами площадок;

• Мониторинг результатов продвижения, работой с системами веб-аналитики (Яндекс. Метрика, Google Analytics);

• Внутренняя и внешняя SEO оптимизация;

• Контроль позиций в Интернете и составление отчетов по динамике продвижения;

• Формирование и внедрение семантического ядра;

• Составлением технических заданий для копирайтера.