Веб-дизайнер
Здравствуйте!
Меня зовут Иван.
Моя специализация это Веб-дизайн и Разработка логотипов.
Люблю заниматься творческой деятельностью. Внимательно слушаю собеседника, тщательно изучаю все детали и воплощаю идеи в реальность. Для меня работа не просто заказ - это творчество и его реализация. Всегда на позитиве и готов к сотрудничеству.
Что я умею
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Банеры
- Логотипы
- Сайт под ключ
- Интернет-магазин
- Прототипирование (Photoshop, NinjaMock)
Обращайтесь! Буду рад вам помочь!
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