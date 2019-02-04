Веб-дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Иван.

Моя специализация это Веб-дизайн и Разработка логотипов.

Люблю заниматься творческой деятельностью. Внимательно слушаю собеседника, тщательно изучаю все детали и воплощаю идеи в реальность. Для меня работа не просто заказ - это творчество и его реализация. Всегда на позитиве и готов к сотрудничеству.

Что я умею

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Банеры

- Логотипы

- Сайт под ключ

- Интернет-магазин

- Прототипирование (Photoshop, NinjaMock)

Обращайтесь! Буду рад вам помочь!

[email protected] | Почта

live:ivan.mos_4 | Skype

@vanmos | Telegram

https://vk.com/vnmos | ВКонтакте

+38 (095) 074-21-57 | Viber, WhatsApp