Realstar

Евгений Болилый Realstar

 
47 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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безопасных платежей

  • Изготовить баннер

    Нужно изготовить несколько видов баннеров на тему видео-чата, подробности по асе 315813

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Scrollbar

    Нужно написать javascript который будет производить скроллинг текста в теге div при наведении мышки на иконки вверх и низ. подробности по асе 315813

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Диздок для игры

    Есть идея браузерной онлайн игры,на основе которой необходимо разработать (придумать) и написать концепт-документ игры, после утверждения которого создать окончательный дизайн-документ

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка браузерной online игры

    $3000

    Будем рады к совместному сотрудничеству с командой программистов, готовых взяться за написание движка для браузерной online игры и дальнейшей технической поддержкой для развития игрового процесса, требования отличное знание php5 MySQL ООП JAVA и т.п, ...

    MySQL
    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для игры

    Требуется разработать и воплатить в жизнь оригинальный дизайн для браузерной онлайн игры на предмет что-то вроде соременного фентези, также нужно придумать фирменный логотип, тематика игры: бои, гонки, время дейсвия ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
2 года назад
Группе озеленителей нужен сайт визитка
Приятно было сотрудничать.
Спасибо за скорость выполнения и за качество работы. остался очень доволен
Ответный отзыв
jamper
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Scrollbar
Все прошло гладко
Вот это работа, я понимаю, поставленную задачу выполнил быстро и качественно
Ответный отзыв