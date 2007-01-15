Требуется произвести рекламную компанию и раскрутку для онлайн сервиса "Эротический видео-чат".
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно изготовить несколько видов баннеров на тему видео-чата, подробности по асе 315813Баннеры2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Ищем флеш программиста, способного реализовать передачу видео с веб камер на сервер и дальнейшее отображение на сайте подробности по асе 315813Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно написать javascript который будет производить скроллинг текста в теге div при наведении мышки на иконки вверх и низ. подробности по асе 315813Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Группе лиц занимающихся озеленением и благоустройством требуется сайт визиткаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть идея браузерной онлайн игры,на основе которой необходимо разработать (придумать) и написать концепт-документ игры, после утверждения которого создать окончательный дизайн-документКопирайтинг1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $3000
Будем рады к совместному сотрудничеству с командой программистов, готовых взяться за написание движка для браузерной online игры и дальнейшей технической поддержкой для развития игрового процесса, требования отличное знание php5 MySQL ООП JAVA и т.п, ...Разработка игр1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать и воплатить в жизнь оригинальный дизайн для браузерной онлайн игры на предмет что-то вроде соременного фентези, также нужно придумать фирменный логотип, тематика игры: бои, гонки, время дейсвия ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно настроить vps сервер по ssh (переустановить php4 вместо php5) боблее подробно по icq 315813Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
нужно настроить vps сервер по ssh ( установить php, mysql, и т.п.) боблее точнее по icq 315813Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Ищется программист или группа , для доработки браузерной онлайн игры в стиле территории, или разработки нового проектаРазработка игр1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужен модуль для SLAED CMS который обрабатывает и выводит содержание XML файла. подробности по асе 315813Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад