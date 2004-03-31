Reanimatologg

Обожаю фриланс. Имею большой опыт в написании фанфиков, также работала в группе ВК по тематике корейской и японской канцелярии, писала статьи о достопримечательностях стран Востока. Обожаю писать статьи про достопримечательности, традиции самых разных стран. Люблю делать обзоры на что-либо. Дружелюбная, талантливая, коммуникабельная, ответственная, грамотная, очень простой человек