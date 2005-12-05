Reanimator

Гость Reanimator

 
40 летРоссия/Серпухов
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Давно работаю в команде интернет-разработок.

Придлагаю любые интернет-разработки любой сложности.

Перечень имеющихся знаний:

Adobe Photoshop - профессиональное знание.

Corel Draw - профессиональное знание.

Image Ready - Поверхностное.

3D Max Studio - профессиональное знание.

Php - профессиональное знание.

Html - профессиональное знание.

CSS - на хорошем уровне.

Linux - профессиональное знание.

Сервера (Apache, DNS,FTP и т.д) - профессиональное знание.

Сети и сетевое оборудование - профессиональное знание. (Имеются сертификаты)

Буду рад любой предложенной работе.

PHPHTMLCSSLinuxApache