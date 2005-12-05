Reanimator

Давно работаю в команде интернет-разработок.
Придлагаю любые интернет-разработки любой сложности.
Перечень имеющихся знаний:
Adobe Photoshop - профессиональное знание.
Corel Draw - профессиональное знание.
Image Ready - Поверхностное.
3D Max Studio - профессиональное знание.
Php - профессиональное знание.
Html - профессиональное знание.
CSS - на хорошем уровне.
Linux - профессиональное знание.
Сервера (Apache, DNS,FTP и т.д) - профессиональное знание.
Сети и сетевое оборудование - профессиональное знание. (Имеются сертификаты)
Буду рад любой предложенной работе.
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