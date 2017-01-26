Монтаж и реставрация аудиофайлов. Сведение и мастеринг. Видеомонтаж, озвучка видеороликов и фильмов. Копирайтер.

Больше 20 лет связан музыкой и около музыкальной индустрией.Основная специализация: музыкант, звукорежиссер, мастеринг-инженер. Занимаюсь сведением и мастерингом звукозаписей других композиторов и исполнителей, монтажом и реставрацией аудиофайлов.Дополнительная специализация: видеомонтаж, озвучка видеороликов и фильмов.Копирайтер. Пишу статьи для сайтов, блогов, интернет журналов на любые темы. Не делаю срочно, но в оговоренный срок. Не доделываю за кем-то.