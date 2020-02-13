Reborn2005

Настрою вам таргетированную рекламу в Instagram. ⚙️ Работаю через личный кабинет facebook, а не просто нажимаю кнопку "Продвигать".Таргетом занимаюсь с начала 2019 года. Прошел несколько обучений у именитых таргетологов. Работал над проектами разного масштаба в команде и самостоятельно.🤝
Кейсы и сертификаты в описании профиля.
Что входит в работу:
Анализ конкурентов
Составление стратегии рекламной кампании
Настройка личного кабинета.
Консультация по настройкам, которые можно сделать только со стороны клиента.
Решение вопросов с технической поддержкой facebook
Создание аудиторий
Создание баннеров
Написание текстов
Аналитика и оптимизация рекламы
Промежуточная и итоговая отчетность по проделанной работе
Чек выдам
Дополнительно, в команде есть специалисты по созданию сайтов и продвижению аккаунтов в Instagram.