Reborn2005

Таргетированная реклама Instagram и Facebook

Настрою вам таргетированную рекламу в Instagram. ⚙️ Работаю через личный кабинет facebook, а не просто нажимаю кнопку "Продвигать".‍Таргетом занимаюсь с начала 2019 года. Прошел несколько обучений у именитых таргетологов. Работал над проектами разного масштаба в команде и самостоятельно.🤝

Кейсы и сертификаты в описании профиля. ‍

Что входит в работу:

 Анализ конкурентов

 Составление стратегии рекламной кампании

 Настройка личного кабинета.

 Консультация по настройкам, которые можно сделать только со стороны клиента.

 Решение вопросов с технической поддержкой facebook

 Создание аудиторий

 Создание баннеров

 Написание текстов

 Аналитика и оптимизация рекламы

 Промежуточная и итоговая отчетность по проделанной работе

 Чек выдам

Дополнительно, в команде есть специалисты по созданию сайтов и продвижению аккаунтов в Instagram.