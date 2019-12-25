🔥 Безупречный дизайн неизбежен 🔥
Устали от неоправданных ожиданий, больших сроков выполнения работ и завышенных цен? - Вы обратились по адресу!
Приветствую, меня зовут Вера.
На полях дизайна, от визитки до Интернет-магазина, помогу выстроить взаимодействие вашего продукта/услуги и конечного потребителя со стилем, толком, расстановкой. Индивидуальный подход к каждому проекту.
Все правки бесплатные!
Не надо думать о своих ошибках, вместе мы сделаем стоящий продукт.
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