Recharle

Вера Recharle

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

 🔥 Безупречный дизайн неизбежен 🔥

Устали от неоправданных ожиданий, больших сроков выполнения работ и завышенных цен? - Вы обратились по адресу!

Приветствую, меня зовут Вера. 

На полях дизайна, от визитки до Интернет-магазина, помогу выстроить взаимодействие вашего продукта/услуги и конечного потребителя со стилем, толком, расстановкой. Индивидуальный подход к каждому проекту. 

Все правки бесплатные!

Не надо думать о своих ошибках, вместе мы сделаем стоящий продукт. 