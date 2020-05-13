RedJixON

Илья RedJixON

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#10022; Качественная обработка фотографий &#10022; Удаление фона &#10022; Замена фона &#10022; Удаление водяных знаков и многое другое &#10022;

⚑ Я - дизайнер, специалист по обработке изображений, на протяжении последних двух лет я активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом. Периодически посещаю тематические курсы. До начало работы на фрилансе я много практиковался и решил попробовать продавать свои услуги.

⚑ Мои качества:

  • Ответственность
  • Целеустремлённость
  • Грамотно поставленная речь
  • Пунктуальность
  • Самокритичность
⚑ В программах фотошоп (Adobe Photoshop, Lightroom) я профессионально обработаю ваши изображения. Это может быть фотомонтаж, замена фона, удаление водяных знаков, коррекция фото и другое. Благодаря качественной обработке, изображения становятся более привлекательными и выгодно смотрятся на фоне других.

⚑ В своей работе я ценю: осознанность, честность и легкий подход.

⚑ Мои контактные данные:

  • Номер телефона: 89500878375
  • Моя почта [email protected]
  • Мой ВК: vk.com/i.arkhireev
  • К любым задачам и проблемам отношусь позитивно👍
⚑ После передачи готового проекта, бесплатно внесу любые правки, а также даю гарантию на выполненную работу.

⚑ За выполненную работу, вы можете отправить денежную сумму на карту сбербанка, qiwi, а также любым другим для вас способом.$

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