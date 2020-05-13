✦ Качественная обработка фотографий ✦ Удаление фона ✦ Замена фона ✦ Удаление водяных знаков и многое другое ✦
⚑ Я - дизайнер, специалист по обработке изображений, на протяжении последних двух лет я активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом. Периодически посещаю тематические курсы. До начало работы на фрилансе я много практиковался и решил попробовать продавать свои услуги.
⚑ Мои качества:
- Ответственность
- Целеустремлённость
- Грамотно поставленная речь
- Пунктуальность
- Самокритичность
⚑ В своей работе я ценю: осознанность, честность и легкий подход.
⚑ Мои контактные данные:
- Номер телефона: 89500878375
- Моя почта [email protected]
- Мой ВК: vk.com/i.arkhireev
- К любым задачам и проблемам отношусь позитивно👍
⚑ За выполненную работу, вы можете отправить денежную сумму на карту сбербанка, qiwi, а также любым другим для вас способом.$
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