✦ Качественная обработка фотографий ✦ Удаление фона ✦ Замена фона ✦ Удаление водяных знаков и многое другое ✦

⚑ Я - дизайнер, специалист по обработке изображений, на протяжении последних двух лет я активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом. Периодически посещаю тематические курсы. До начало работы на фрилансе я много практиковался и решил попробовать продавать свои услуги.

⚑ Мои качества:

Ответственность

Целеустремлённость

Грамотно поставленная речь

Пунктуальность

Самокритичность

⚑ В программах фотошоп (Adobe Photoshop, Lightroom) я профессионально обработаю ваши изображения. Это может быть фотомонтаж, замена фона, удаление водяных знаков, коррекция фото и другое. Благодаря качественной обработке, изображения становятся более привлекательными и выгодно смотрятся на фоне других.

⚑ В своей работе я ценю: осознанность, честность и легкий подход.

⚑ Мои контактные данные:

Номер телефона: 89500878375

Моя почта [email protected]

Мой ВК: vk.com/i.arkhireev

К любым задачам и проблемам отношусь позитивно👍

⚑ После передачи готового проекта, бесплатно внесу любые правки, а также даю гарантию на выполненную работу.

⚑ За выполненную работу, вы можете отправить денежную сумму на карту сбербанка, qiwi, а также любым другим для вас способом.$

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