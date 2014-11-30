Опыт работы
- Контент-менеджер интернет-магазина «InterStore»
Обязанности: подбор материалов для написания текстов, с использованием не только Интернета, но и других источников, написание
уникальных текстов, редактирование и оптимизация готовых текстов.
- SMM-редактор на радиостанции «Голос Столицы»
Обязанности: реализация концепции продвижения компании в социальных сетях - Facebook, ВКонтакте, Twitter; создание, размещение информационных материалов в группах; анализ эффективности и результативности
проектов, подготовка отчетов.
- Контент-редактор публичной страницы в социальной сети ВКонтакте «А29»
Обязанности: поиск, редактирование, создание и размещение уникального контента.
Профессиональные навыки: понимание механизмов продвижения в соцсетяхи SMM-инструментов; написание текстового контента, отвечающего требованию
социальных сетей; знание основ верстки веб-страниц; генерация креативных идей
по продвижению в соцсетях; отличное знание русского языка.
Компьютерные навыки: профессиональное владение программамиMS Office (Word, Excel, PowerPoint); навыки работы в Adobe Photoshop; базовые знания HTML, CMS (1С Битрикс); хорошее знание социальных сетей любого характера, имею представление о размещении контекстной рекламы в «Google Adwords», «YandexDirect».