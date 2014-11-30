Контент-менеджер

Опыт работы

Контент-менеджер интернет-магазина «InterStore»

Июль 2014 – октябрь 2014

Обязанности: подбор материалов для написания текстов, с использованием не только Интернета, но и других источников, написание

уникальных текстов, редактирование и оптимизация готовых текстов.

SMM-редактор на радиостанции «Голос Столицы»

Февраль 2014 –июль 2014

Обязанности: реализация концепции продвижения компании в социальных сетях - Facebook, ВКонтакте, Twitter; создание, размещение информационных материалов в группах; анализ эффективности и результативности

проектов, подготовка отчетов.

Контент-редактор публичной страницы в социальной сети ВКонтакте «А29»

Октябрь 2013 – январь 2014

Обязанности: поиск, редактирование, создание и размещение уникального контента.

Профессиональные навыки: понимание механизмов продвижения в соцсетяхи SMM-инструментов; написание текстового контента, отвечающего требованию

социальных сетей; знание основ верстки веб-страниц; генерация креативных идей

по продвижению в соцсетях; отличное знание русского языка.