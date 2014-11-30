RedNyash

Татьяна RedNyash

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент-менеджер

Опыт работы

  • Контент-менеджер интернет-магазина «InterStore»
Июль 2014 – октябрь 2014

Обязанности: подбор материалов для написания текстов, с использованием не только Интернета, но и других источников, написание

уникальных текстов, редактирование и оптимизация готовых текстов.

  • SMM-редактор на радиостанции «Голос Столицы»         
Февраль 2014 –июль 2014                      

Обязанности: реализация концепции продвижения компании в социальных сетях - Facebook, ВКонтакте, Twitter; создание, размещение информационных материалов в группах; анализ эффективности и результативности

проектов, подготовка отчетов.                                                   

  • Контент-редактор публичной страницы в социальной сети ВКонтакте «А29»
Октябрь 2013 – январь 2014                                 

Обязанности: поиск, редактирование, создание и размещение уникального контента.

Профессиональные навыки: понимание механизмов продвижения в соцсетяхи SMM-инструментов; написание текстового контента, отвечающего требованию

социальных сетей; знание основ верстки веб-страниц; генерация креативных идей

по продвижению в соцсетях; отличное знание русского языка.

Компьютерные навыки: профессиональное владение программамиMS Office (Word, Excel, PowerPoint); навыки работы в Adobe Photoshop; базовые знания HTML, CMS (1С Битрикс); хорошее знание социальных сетей любого характера, имею представление о размещении контекстной рекламы в «Google Adwords», «YandexDirect».

Системы управления (CMS)
нет отзывов
$2/час
от $50
#624
Наполнение сайтов
нет отзывов
$2/час
от $50
#814