Мое портфолио: antonerof.pp.ua/Профессионально занимаюсь версткой сайтов более 3 лет. Также работаю с Wordpress. По желанию заказчика могу добавлять необходимы js-скрипты. Так же могу выбрать любой фреймворк исходя из требований заказчика для создания верстки. Пользуюсь препроцессором sass, сборка проекта происходит с помощью таск-менеджера Gulp. Использую БЭМ + Sass – легко поддерживать, переносить. Блоки не зависят друг от друга. Также использую jQuery и Git. Сборка идет Gulp-ом. На выходе исходники в виде html файлов, scss, js, файлы иконок. И скомпилированные файлы страниц, минифицированный код css и js.