Светлана Трифонова RedSvetlankaRedSvetlanka
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Более 5 лет с большой любовью обрабатываю фотографии: техническая и художественная ретушь, цветокоррекция, коллажирование
В моем резюме два года работы в крупном глянцевом журнале в позиции бильд- и фото-редактор. Корректировала обложку и все внутренние разделы. После долгое время работала на себя в качестве ретушера при фотографе. Сейчас заинтересованна в новых знакомствах для кратковременного и постоянного сотрудничества.
Личное сообщество: https://vk.com/smthingaboutyou
Помимо навыков работы с иллюстрациями, очень люблю художественные фотосессии, люблю снимать видео и монтировать клипы, ролики.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Качественная обтравка фотографий101 просмотр
Обработка фотографий
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$2/час
от $20от 1 дня
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