Более 5 лет с большой любовью обрабатываю фотографии: техническая и художественная ретушь, цветокоррекция, коллажирование

В моем резюме два года работы в крупном глянцевом журнале в позиции бильд- и фото-редактор. Корректировала обложку и все внутренние разделы. После долгое время работала на себя в качестве ретушера при фотографе. Сейчас заинтересованна в новых знакомствах для кратковременного и постоянного сотрудничества.

Личное сообщество: https://vk.com/smthingaboutyou

Помимо навыков работы с иллюстрациями, очень люблю художественные фотосессии, люблю снимать видео и монтировать клипы, ролики.