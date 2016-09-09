Red_Fox_Mary

Дизайн полиграфии, наружной ркламы и т.д.

Дизайном полиграфии занимаюсь уже больше года. Если Вам будет интересно, то смогу на почту отправить примеры работ. В основном ориентируюсь на создании макетов для рекламы (флаеры, листовки, буклеты, баннеры, хенгеры, наклейки и т.п.) Как дополнение делаю макеты для сувенирной продукции (ручки, календари, футболки, кружки, магниты и т.п.)

Хотите новых заказчиков? Прорекламируйте свою фирму! Я сделаю для Вас именно такой макет, который ТОЧНО привлечёт внимание!