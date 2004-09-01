Программирование. Системное и прикладное.

Никологорский Станислав Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 – 2005 Национальный Горный Университет,

факультет Информационных технологий,

специальность Инженер-системотехник

ОПЫТ РАБОТЫ

Дополнительно занимаюсь выполнением оутсорс проектов.

06.2006 – 30.11.12 ПрАО “МТС”

Старший инженер

10.2005 - 06.2006 ГКП “Земград”

Инженер-программист

Решение прикладных задач в геоинформационной системе ArcView, написание приложений для работы с данной системой.

07.2005 - 10.2005 “Бифит”

Инженер-программист

Сопровождение и доработка системы электронного банкинга «iBank 2 UA»

09.2004 - 07.2005 “Днепроагропроект”

Инженер-программист

Разработка “трехзвездных” клиент-серверных приложений под InterBase

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – чтение технической документации

Работа с компьютером

Владею следующими языками программирования:

Delphi, C++, HTML, SQL, VisualBasic, JavaScript,PHP.

Опыт разработки клиент-серверных приложений, баз данных под Paradox, InterBase, MySQL.