Никологорский Станислав Александрович
ОБРАЗОВАНИЕ
2000 – 2005 Национальный Горный Университет,
факультет Информационных технологий,
специальность Инженер-системотехник
ОПЫТ РАБОТЫ
Дополнительно занимаюсь выполнением оутсорс проектов.
06.2006 – 30.11.12 ПрАО “МТС”
Старший инженер
10.2005 - 06.2006 ГКП “Земград”
Инженер-программист
Решение прикладных задач в геоинформационной системе ArcView, написание приложений для работы с данной системой.
07.2005 - 10.2005 “Бифит”
Инженер-программист
Сопровождение и доработка системы электронного банкинга «iBank 2 UA»
09.2004 - 07.2005 “Днепроагропроект”
Инженер-программист
Разработка “трехзвездных” клиент-серверных приложений под InterBase
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский – чтение технической документации
Работа с компьютером
Владею следующими языками программирования:
Delphi, C++, HTML, SQL, VisualBasic, JavaScript,PHP.
Опыт разработки клиент-серверных приложений, баз данных под Paradox, InterBase, MySQL.
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