Монтаж игровых видео. Видеомонтаж

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Монтажом видео я занимаюсь на протяжении нескольких лет, успешно веду несколько ютуб каналов.

Видеомонтаж - это именно то, что я люблю больше всего и вашу задачу я выполню максимально вникая в каждую деталь, для получения идеального результата.

Качество. Креативный подход к работе. Довожу начатое до конца.

Видео-монтаж роликов различной сложности, превью, интро, оформление канала и оптимизация видео для попадания в топ.

Самым главным в работе для меня является качественный результат и удовольствие клиента от сотрудничества.