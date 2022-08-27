Монтаж игровых видео. Видеомонтаж
Добро пожаловать в мой кворк!
Монтажом видео я занимаюсь на протяжении нескольких лет, успешно веду несколько ютуб каналов.
Видеомонтаж - это именно то, что я люблю больше всего и вашу задачу я выполню максимально вникая в каждую деталь, для получения идеального результата.
Качество. Креативный подход к работе. Довожу начатое до конца.
Видео-монтаж роликов различной сложности, превью, интро, оформление канала и оптимизация видео для попадания в топ.
Самым главным в работе для меня является качественный результат и удовольствие клиента от сотрудничества.
Я против войны в Украине!