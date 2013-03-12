Redeemer23

Копирайтер

Работаю в сфере копирайтинга с сентября 2009 года. В обработку готов взять материал практически на любую тему. Занимаюсь преимущественно копирайтингом, реже рерайтингом и уж совсем редко доводиться писать стихотворные слоганы и поздравления. Есть некоторый опыт и в области нейминга, переводов и корректировки. В общем, любые текстовые услуги! Всё это время тружусь на аналогичном ресурсе. Вот ссылка на мой профиль там - http://forum.searchengines.ru/member.php?u=121923.