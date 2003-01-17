Redhead-Joe

Корректор и редактор.

С превеликим удовольствием возьмусь за улучшение Вашего текста, будь то художественная книга, проходящая подготовку к публикации, или интересная и полезная статья рабочего характера.

Чем именно я буду полезна? Я обладаю терпением и вежливостью, способна прислушаться к заказчику. Умею работать с повествованием от нескольких лиц: от первого, второго и третьего. Не буду задавать лишних вопрос о сущности текста: о поведении персонажей, каких-либо сцен или чего еще, приписанного автором. Потому Вы сможете с легкостью доверить свой текст в руки профессионала.

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