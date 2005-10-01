ОБРАЗОВАНИЕ:
2000 г. 2005 г. Красноярский Государственный Технический Университет
Факультет: Инженерно-педагогический.
Специальность: Компьютерная графика. Дизайн.
ОПЫТ РАБОТЫ:
09.2007г. ООО СИМедиа-Красноярск («Желтые страницы» справочник)
Должность: Дизайнер-верстальщик
Обязанности: Дизайн и подготовка макетов для печатного издания, наружной рекламы, интернет-рекламы.
02.2006 г. -
09.2007 г. ООО «Тонер-плюс»
Должность: Дизайнер-верстальщик
Обязанности: Дизайн и подготовка макетов для печатного издания, наружной рекламы, интернет-рекламы, администрирование фирменного сайта.
10.2005г. -12.2005г. ООО «Городская типография»
Должность: Дизайнер-верстальщик
Обязанности: Дизайн и подготовка макетов для печатного издания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знание компьютера Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign, Macromedia Flash, Corel Draw.
Занятость Удаленно, в дальнейшем полная