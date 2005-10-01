Rediska81

Юлия Rediska81

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ:

2000 г. 2005 г. Красноярский Государственный Технический Университет

Факультет: Инженерно-педагогический.

Специальность: Компьютерная графика. Дизайн.

ОПЫТ РАБОТЫ:

09.2007г. ООО СИМедиа-Красноярск («Желтые страницы» справочник)

Должность: Дизайнер-верстальщик

Обязанности: Дизайн и подготовка макетов для печатного издания, наружной рекламы, интернет-рекламы.

02.2006 г. -

09.2007 г. ООО «Тонер-плюс»

Должность: Дизайнер-верстальщик

Обязанности: Дизайн и подготовка макетов для печатного издания, наружной рекламы, интернет-рекламы, администрирование фирменного сайта.

10.2005г. -12.2005г. ООО «Городская типография»

Должность: Дизайнер-верстальщик

Обязанности: Дизайн и подготовка макетов для печатного издания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знание компьютера Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign, Macromedia Flash, Corel Draw.

Занятость Удаленно, в дальнейшем полная