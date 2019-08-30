Менеджер блогеров

Привет, меня зовут Аня и я - менеджер блогеровНа данный момент веду блогера с 13к человекВы нуждаетесь во мне, если:➖У вас нет времени подбирать рекламу для своего блога, искать нужных блогеров, ждать ответы от них, вести учет в таблицах➖Не хватает времени на разбор директа, часто пропускаете выгодные предложения по сотрудничеству➖Вы хотите направлять все своё время на творчество, новые проекты, а мелкие обязанности только отнимают силы Что я могу:✅Вести таблицу по рекламе (дата выхода, цена, клики и тд), искать блогеров, подавать им запрос и тд, в общем полностью закрывать вопрос с рекламой ✅Искать блогеров с подходящей ЦА: реклама, взаимный пиар ✅Вести пиар-аккаунт ✅Разбирать директ ✅Редактировать фотографии ✅Редактировать тексты к постам ✅Помогать с различными инфопродуктами (курсы, марафоны и тд)✅Мелкий дизайн: чек-листы, планеры, трекеры, хайлайты) Я заинтересована в долгом и продуктивном для нас обоих сотрудничестве, поэтому предлагаю бесплатную тестовую неделю, чтобы посмотреть подходим ли мы друг другу Цены зависят от набора услуг, все обсуждаемо. Начинаются от 5000 р в месяц.