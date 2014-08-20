копирайтинг, рерайтинг, соц сети, SMM, продвижение, посты

Приятное общение, креативность, творческий подход, компромисс :)

Высшее образование (юридическое) + занимаюсь самообразованием. Саморазвитие на первом плане. Готова учиться, пробовать, постигать новое.

Я предлагаю несколько видов услуг: копирайтинг, рерайтинг, написание шаблонов и курирование групп в социальных сетях.

Для меня в приоритете:

- качество текстов;

- скорость работы;

- долгосрочность сотрудничества (постоянные честные заказчики, с которыми не страшно работать);

- алгоритмизация;

- четкость поставленных задач.

Цель заказчика = моя цель.

Опыт работы:

- Адвего (биржа копирайтеров), мой профиль: http://advego.ru/profile/div4ina/ Работаю на этом сервисе под настроение. Иногда за день делаю заказов больше, чем за месяц. Муза любит посещать неожиданно ;)

- Etxt - в основном выставляла на продажу уже готовые статьи, под заказ брала мало. Но здесь уже не работаю, поскольку оплата в рублях, а в переводе на гривны получается несущественная сумма.

- Написание курсовых, научных статей, участие в конференциях по юриспруденции;

- Пять лет в студенческой газете. :) Занятие скорее для души, но тоже своего рода опыт.