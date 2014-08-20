Приятное общение, креативность, творческий подход, компромисс :)
Высшее образование (юридическое) + занимаюсь самообразованием. Саморазвитие на первом плане. Готова учиться, пробовать, постигать новое.
Я предлагаю несколько видов услуг: копирайтинг, рерайтинг, написание шаблонов и курирование групп в социальных сетях.
Для меня в приоритете:
- качество текстов;
- скорость работы;
- долгосрочность сотрудничества (постоянные честные заказчики, с которыми не страшно работать);
- алгоритмизация;
- четкость поставленных задач.
Цель заказчика = моя цель.
Опыт работы:
- Адвего (биржа копирайтеров), мой профиль: http://advego.ru/profile/div4ina/ Работаю на этом сервисе под настроение. Иногда за день делаю заказов больше, чем за месяц. Муза любит посещать неожиданно ;)
- Etxt - в основном выставляла на продажу уже готовые статьи, под заказ брала мало. Но здесь уже не работаю, поскольку оплата в рублях, а в переводе на гривны получается несущественная сумма.
- Написание курсовых, научных статей, участие в конференциях по юриспруденции;
- Пять лет в студенческой газете. :) Занятие скорее для души, но тоже своего рода опыт.