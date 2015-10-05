QA engineer, тестировщик

Образование: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

Факультет информационных технологий и управления.

Специальность: искусственный интеллект.

Имею пятилетний опыт в области тестирования web-сайтов, мобильных и десктоп приложений.

В наличии хороший выбор iOS и Android девайсов. Большое количество виртуальных машин.

Составляю подробные отчеты о проделанной работе в удобной для вас форме.

Виды работ:

- Функциональное/нефункциональное тестирование;

- Тестирование UI и юзабилити;

- Тестирование мобильных приложений под Android, iOS и Windows Phone.

- Тестирование клиент-серверных приложений (верстка, кросс-браузерность, анализ траффика и т.д. );

- Кросс-платформенное тестирование: Mac OS, Linux, Windows (XP, Vista, 7, 8)

- Тестирование бизнес логики;

- Тестирование локализации;

- Тестирование документации

- Написание тест-плана, тест-кейсов, чеклистов, (если необходимо);