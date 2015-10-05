Redlaw

Вадим Жейнов Redlaw

 
39 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
QA engineer, тестировщик

Образование: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

Факультет информационных технологий и управления. 

Специальность: искусственный интеллект. 

Имею пятилетний опыт в области тестирования web-сайтов, мобильных и десктоп приложений.

В наличии хороший выбор iOS и Android девайсов. Большое количество виртуальных машин. 

Составляю подробные отчеты о проделанной работе в удобной для вас форме. 

Виды работ: 

- Функциональное/нефункциональное тестирование;

- Тестирование UI и юзабилити;

- Тестирование мобильных приложений под Android, iOS и Windows Phone.

- Тестирование клиент-серверных приложений (верстка, кросс-браузерность, анализ траффика и т.д. ); 

- Кросс-платформенное тестирование: Mac OS, Linux, Windows (XP, Vista, 7, 8) 

- Тестирование бизнес логики;

- Тестирование локализации;

- Тестирование документации

- Написание тест-плана, тест-кейсов, чеклистов, (если необходимо);

AndroidiOSПриложение для AndroidLinux