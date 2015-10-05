Образование: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.
Факультет информационных технологий и управления.
Специальность: искусственный интеллект.
Имею пятилетний опыт в области тестирования web-сайтов, мобильных и десктоп приложений.
В наличии хороший выбор iOS и Android девайсов. Большое количество виртуальных машин.
Составляю подробные отчеты о проделанной работе в удобной для вас форме.
Виды работ:
- Функциональное/нефункциональное тестирование;
- Тестирование UI и юзабилити;
- Тестирование мобильных приложений под Android, iOS и Windows Phone.
- Тестирование клиент-серверных приложений (верстка, кросс-браузерность, анализ траффика и т.д. );
- Кросс-платформенное тестирование: Mac OS, Linux, Windows (XP, Vista, 7, 8)
- Тестирование бизнес логики;
- Тестирование локализации;
- Тестирование документации
- Написание тест-плана, тест-кейсов, чеклистов, (если необходимо);