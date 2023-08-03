redline
Я помощник в продвижении вашего бренда.
- Я разработаю для вас Logobook и Brandbook...
- Я могу помочь вам создать страницу в Instagram, где я буду продвигать ваш бренд, а также разработаю сайт, который поможет вам авторизовать свой бизнес...
Имею опыт работы с такими программами как: Adobe Illustrator; Photoshop: Figma и CorelDraw.
Я пишу коды на Python
Я всегда рада новым знакомствам, и надеюсь на регулярное общение...
Портфолио
- TaiGonнет просмотров
- BRAND.SHOPнет просмотров
- Услуги дизайнера, создание логотипа и фирменного стилянет просмотров
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#1581