redline

Я помощник в продвижении вашего бренда.

- Я разработаю для вас Logobook и Brandbook...

- Я могу помочь вам создать страницу в Instagram, где я буду продвигать ваш бренд, а также разработаю сайт, который поможет вам авторизовать свой бизнес...

Имею опыт работы с такими программами как: Adobe Illustrator; Photoshop: Figma и CorelDraw.

Я пишу коды на Python

Я всегда рада новым знакомствам, и надеюсь на регулярное общение...