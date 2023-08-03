Redline_kg

Попов Александр Redline_kg

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
redline

Я помощник в продвижении вашего бренда.

- Я разработаю для вас Logobook и Brandbook...

- Я могу помочь вам создать страницу в Instagram, где я буду продвигать ваш бренд, а также разработаю сайт, который поможет вам авторизовать свой бизнес...

Имею опыт работы с такими программами как: Adobe Illustrator; Photoshop: Figma и CorelDraw.

Я пишу коды на Python

Я всегда рада новым знакомствам, и надеюсь на регулярное общение...

Портфолио

Логотипы и Знаки
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