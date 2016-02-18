Здравствуйте!
Пишу на совершенно различные темы, начиная от описания моделей телефонов и бытовой техники, заканчивая статьями о красоте, моде и стиле. Ответственно подхожу к каждому заказу, прислушиваюсь к пожеланиям работодателя и никогда не срываю сроков. При желании лучше ознакомиться с примерами работ, помимо предоставленного портфолио, обращайтесь напрямую.
Портфолио
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