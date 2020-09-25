Контент-студия: Саунд-дизайн, анимация, 3D-звук, иллюстрации, аудиокниги, комиксы и сценарии. Команда специалистов, любящих свое дело.

Приветствую! Меня зовут Евгений Борисов, и я продюсер трёх медиа-проектов:

1. Продакшн-студии «Redot»: https://redotpro.ru/

2. 3D-аудиоиздательства «SoundRise»: http://3dsoundrise.com/

3. И студии дизайна звука «Звукарня»: zvukarnya.ru

Основной пул наших услуг:

1. Саунд-дизайн для видео;

2. Написание музыки;

3. Звуковое оформление любых роликов;

4. Анимация (заставки, мультики, «живые» картинки);

5. Иллюстрации (к книгам, сайтам, страницам);

6. Оформление You-Tube каналов;

7. Создание аудиокниг (запись актёров, озвучка, саунд-дизайн, музыка);

8. Комиксы (анимационные и обычные);

9. Сценарии для рекламных, информационных и художественных видео;

10. 3D-аудиопродукты (Премиум)

Специалисты:

1. Артём, саунд-дизайнер, автор более 4-х музыкальных альбомов, основатель проекта "Звукарня" Опыт работы: 16 лет;

2. Анна, художник-аниматор. Опыт работы: 10 лет;

3. Раким, композитор и дизайнер звука. Опыт работы: 16 лет;

4. Виктория, художник-иллюстратор. Опыт работы: 6 лет;

5. Дмитрий, писатель и сценарист. Опыт работы: 5 лет.

и другие специалисты:)

О нас:

Мы – команда специалистов, работающих вместе уже более 2-х лет. Мы работали с такими крупными компаниями, как: «ЛитРес», «Сбербанк» и «Литмаркет», " Газпром" ,"Роснефть" , а также выполняли заказы как для Российских, так и для зарубежных заказчиков (например, из США)

Кроме того, наша команда является первыми в России создателями 3D-аудиосериалов:

https://tumentoday.ru/2020/09/25/tyumency-sozdali-novyj-audiozhanr/

https://vk.com/video-18899937_456240952

https://www.tumen.kp.ru/daily/27131/4276095/

Остальную дополнительную информацию вы можете найти по всем встроенным ссылкам

P.S.: До этого мы работали по старой схеме: звонки, переговоры, рассылки – самостоятельно искали заказчиков и договаривались с ними. Пришло время попробовать новые методы 😎