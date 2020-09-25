Приветствую! Меня зовут Евгений Борисов, и я продюсер трёх медиа-проектов:
1. Продакшн-студии «Redot»: https://redotpro.ru/
2. 3D-аудиоиздательства «SoundRise»: http://3dsoundrise.com/
3. И студии дизайна звука «Звукарня»: zvukarnya.ru
Основной пул наших услуг:
1. Саунд-дизайн для видео;
2. Написание музыки;
3. Звуковое оформление любых роликов;
4. Анимация (заставки, мультики, «живые» картинки);
5. Иллюстрации (к книгам, сайтам, страницам);
6. Оформление You-Tube каналов;
7. Создание аудиокниг (запись актёров, озвучка, саунд-дизайн, музыка);
8. Комиксы (анимационные и обычные);
9. Сценарии для рекламных, информационных и художественных видео;
10. 3D-аудиопродукты (Премиум)
Специалисты:
1. Артём, саунд-дизайнер, автор более 4-х музыкальных альбомов, основатель проекта "Звукарня" Опыт работы: 16 лет;
2. Анна, художник-аниматор. Опыт работы: 10 лет;
3. Раким, композитор и дизайнер звука. Опыт работы: 16 лет;
4. Виктория, художник-иллюстратор. Опыт работы: 6 лет;
5. Дмитрий, писатель и сценарист. Опыт работы: 5 лет.
и другие специалисты:)
О нас:
Мы – команда специалистов, работающих вместе уже более 2-х лет. Мы работали с такими крупными компаниями, как: «ЛитРес», «Сбербанк» и «Литмаркет», " Газпром" ,"Роснефть" , а также выполняли заказы как для Российских, так и для зарубежных заказчиков (например, из США)
Кроме того, наша команда является первыми в России создателями 3D-аудиосериалов:
https://tumentoday.ru/2020/09/25/tyumency-sozdali-novyj-audiozhanr/
https://vk.com/video-18899937_456240952
https://www.tumen.kp.ru/daily/27131/4276095/
Остальную дополнительную информацию вы можете найти по всем встроенным ссылкам
P.S.: До этого мы работали по старой схеме: звонки, переговоры, рассылки – самостоятельно искали заказчиков и договаривались с ними. Пришло время попробовать новые методы 😎