Требуется выполнить 2-минутную 3D анимацию, используя материалы из Autodesk Inventor. Ожидается работа в 3ds Max или Maya. Пример можно увидеть по указанной ссылке.
Анимация4 заявки
Закрыт
2 года назад
Требуется выполнить 2-минутную 3D анимацию, используя материалы из Autodesk Inventor. Ожидается работа в 3ds Max или Maya. Пример можно увидеть по указанной ссылке.
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