Reflection-A

Свой запущенный сайт-проект: life-philosophy.ru

Что сказать о себе - программист и системный администратор, не гениален и не талантлив, но очень люблю мою профессию.

Свой запущенный сайт-проект: life-philosophy.ru.

Занимаюсь в основном web-программированием: php, js, jq, css, продвижение своего сайта (в меньшей степени).

Также занимаюсь и обычным программированием, сетевым администрированием и развиваюсь в этих областях.

По жизни люблю саморазвитие и самопознание, мой сайт, думаю, об этом скажет за меня.