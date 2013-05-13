Reflection-A

Александр Reflection-AReflection-A
37 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Свой запущенный сайт-проект: life-philosophy.ru
Что сказать о себе - программист и системный администратор, не гениален и не талантлив, но очень люблю мою профессию.
Свой запущенный сайт-проект: life-philosophy.ru.
Занимаюсь в основном web-программированием: php, js, jq, css, продвижение своего сайта (в меньшей степени).
Также занимаюсь и обычным программированием, сетевым администрированием и развиваюсь в этих областях.
По жизни люблю саморазвитие и самопознание, мой сайт, думаю, об этом скажет за меня.
Действие аккаунта приостановлено!