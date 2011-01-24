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«RegRent» - это плод работы профессионалов в области недвижимости и квалифицированных журналистов, аналитиков-обозревателей, которые способны:

- в доступной форме рассказать о тонкостях законодательства;

- понятно объяснить, как работает ипотека;

- собрать и проанализировать цены на жилье в регионе и России в целом;

- предупредить о подводных камнях связанных с покупкой-продажей недвижимости;

- проконсультировать о новейших тенденциях в строительстве и ремонте;

- держать в курсе последних изменений на вторичном рынке жилья;

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