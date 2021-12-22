Веб-дизайнер сайтов на Tilda
Я занимаюсь дизайном и созданием сайтов:
- лэндинги (одностраничные сайты),
- сайты-визитки,
- многостраничные сайты,
- интернет-магазины,
- разрабатываю логотипы.
- могу сделать квиз (небольшой онлайн опрос)
Работаю на платформе Тильда как в стандартных, так и в Зеро-блоках (уникальный дизайн).
Адаптирую сайт под все виды устройств.
Могу настроить рекламы в Гугл и Яндекс.директ или таргетированную рекламу в соцсетях.
!!! Гарантирую обратную связь на всех этапах создания, выполняю работы в срок, индивидуальный подход к каждому клиенту, качество выполню работу!!!
За портфолио и ценами обращайтесь в ЛС, буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для студии9 просмотров
- Сайт для студии йоги8 просмотров
- Сайт для парикмахерской7 просмотров
- Сайт для фотографа6 просмотров
- Сайт для преподавателя английского языка, лендинг14 просмотров
- Создаю сайты на Tilda5 просмотров
- Сайты на Tilda18 просмотров
- Интернет-магазин на Tilda17 просмотров
- Cоздаю сайты на Tilda14 просмотров
- Сайты на Tilda17 просмотров