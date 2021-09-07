ReginaM1992

Подбор персонала

Проведение полного цикла подбора персонала (от снятия запроса и проведения интервью до сопровождения процесса выхода на работу);-Осуществление поиска и подбора кандидатов на вакансии различного уровня сложности: PHP developer(junior-senior), QA, Product/Project manager, бизнес-аналитик, техлид, тимлид, интернет-маркетолог(контекст/таргет), трафик-менеджер/медиабайер, контент-менеджер, менеджер по продажам, аккаунт-менеджер, оператор call-центра и различные позиции в топ-менеджменте + небольшой опыт подбора мобильных и фронтенд разработчиков;-Использование различных каналов для поиска кандидатов;-Оценка Soft skills, помощь нанимающим менеджерам в принятии финального решения по кандидатам.