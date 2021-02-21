Финансист

2 - х летний опыт работы в части финансов в крупной нефтяной компании (формирование бюджета, контроль его исполнения, анализ). Вижу важное, умею понятно преподнести информацию. Слушаю, что говорят люди, понимаю, чего они хотят и планирую, как наиболее эффективно этого достичь.

Есть пример успешно выполненного заказа по созданию финансовой модели для организации по разработке программного обеспечения.

Новичок во фрилансе.