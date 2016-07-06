ReginaRadiant

Регина Лебедева ReginaRadiantReginaRadiant
Здравствуйте! Опыт работы в написании текстов — более трех лет. Пишу на самые разные тематики, но наиболее интересны такие темы, как:
- воспитание детей;
- психология;
- педагогика;
- животные и все связанное с ними;
- астрология;
- окружающий мир;
- медицина.
Немного о себе. Два высших образования — социальный педагог-психолог и коррекционный педагог-логопед. Работаю в медицинском учреждении для детей с речевыми и неврологическими нарушениями. Кроме того, есть несколько постоянных заказчиков, для которых предоставляю текстовый материал разного рода. Работаю практически с любым текстом — от рекламного до просто статей для наполнения сайта.
Мама замечательной малышки. В свободное время увлекаюсь спортом, танцами и, конечно же, чтением. Ответственный, грамотный, целеустремленный человек.
Всегда есть возможность договориться со мной о цене!))) Человек добрый и отзывчивый, поэтому всегда иду навстречу хорошим людям!)))
!!! ЕСТЬ В СЕТИ!!!