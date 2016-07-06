ReginaRadiant

Регина Лебедева ReginaRadiant

 
35 летРоссия/Владимир
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Здравствуйте! Опыт работы в написании текстов — более трех лет. Пишу на самые разные тематики, но наиболее интересны такие темы, как:

  • воспитание детей;
  • психология;
  • педагогика;
  • животные и все связанное с ними;
  • астрология;
  • окружающий мир;
  • медицина.
Работаю с заказчиками в основном напрямую. На биржу пришла в писках интересных проектов и новых деловых партнеров))))

Немного о себе. Два высших образования — социальный педагог-психолог и коррекционный педагог-логопед. Работаю в медицинском учреждении для детей с речевыми и неврологическими нарушениями. Кроме того, есть несколько постоянных заказчиков, для которых предоставляю текстовый материал разного рода. Работаю практически с любым текстом — от рекламного до просто статей для наполнения сайта. 

 Мама замечательной малышки. В свободное время увлекаюсь спортом, танцами и, конечно же, чтением. Ответственный, грамотный, целеустремленный человек. 

Всегда есть возможность договориться со мной о цене!))) Человек добрый и отзывчивый, поэтому всегда иду навстречу хорошим людям!)))

!!! ЕСТЬ В СЕТИ!!!