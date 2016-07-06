ReginaRadiant

Здравствуйте! Опыт работы в написании текстов — более трех лет. Пишу на самые разные тематики, но наиболее интересны такие темы, как:

воспитание детей;

психология;

педагогика;

животные и все связанное с ними;

астрология;

окружающий мир;

медицина.

Работаю с заказчиками в основном напрямую. На биржу пришла в писках интересных проектов и новых деловых партнеров))))

Немного о себе. Два высших образования — социальный педагог-психолог и коррекционный педагог-логопед. Работаю в медицинском учреждении для детей с речевыми и неврологическими нарушениями. Кроме того, есть несколько постоянных заказчиков, для которых предоставляю текстовый материал разного рода. Работаю практически с любым текстом — от рекламного до просто статей для наполнения сайта.

Мама замечательной малышки. В свободное время увлекаюсь спортом, танцами и, конечно же, чтением. Ответственный, грамотный, целеустремленный человек.

Всегда есть возможность договориться со мной о цене!))) Человек добрый и отзывчивый, поэтому всегда иду навстречу хорошим людям!)))

!!! ЕСТЬ В СЕТИ!!!