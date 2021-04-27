Regina_malyar

Копирайтер-маркетолог с медицинским образованием

Копирайтер с высшим медицинским образованием.

Провожу диагностику текстов клиентов.

При необходимости сделаю инъекцию креатива, приложу подорожник редактуры или выпишу рецепт идей для контента.

Дам профилактический совет или окажу экстренную копирайтерскую помощь.

Профессиональные навыки:

- составление контент-плана

- провожу маркетинговое исследование

- составление цепочки писем для e-mail рассылок

- написание постов для соцсетей

- написание текстов для чат-ботов

- написание текстов для лендинга + прототипирование

Образование:

- онлайн-курс по коммерческому копирайтингу «Ешь.Пиши.Богатей»

- онлайн-курс по юмору и эмоциях в текстах «Любовь и тексты»

- онлайн-курс «Думай как маркетолога — пиши как копирайтер» (профессия копирайтер-маркетолог)

- онлайн-курс по прототипированию Елены Беляченко

- интенсив по продающим текстам «Простые продажи»

- интенсив по сторителлингу «Сториторрия»