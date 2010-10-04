Ищу консультанта, который может ответить на глупые и не очень вопросы по Bluetooth модулям.
Прочее2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Ищу консультанта, который может ответить на глупые и не очень вопросы по Bluetooth модулям.
Необходимо нарисовать главную страницу сайта, размещение меню, оформление и т.д. А также для нескольких не главных страниц (3 страницы). Подготовительная работа для создателя сайта на Джумла 1.5
Для разработки открытого ПО на языке С# ищу программиста. ТЗ пока нет, есть только теоретический материал.