Reinhild2021

Напишу буквально все, что угодно.

Меня зовут Сергей, в сфере писательства я уже 8 лет. Писал ради удовольствия, постепенно переходя на писательство с денежной оплатой, чаще всего писал рассказы эротического характера. Если вам нужно что-то написать, то добро пожаловать ко мне. Рассказ, сценарий, да в принципе что угодно, если это, конечно, не какой либо доклад в сложной, узконаправленной сфере деятельности, в которой я, банально, просто не смогу разобраться. Пишу достаточно дёшево, все зависит от способа оплаты, тарифа, ваших ожиданий, объема работ, сложности заказа. На этом все, жду ваших заявок.