ReklamaPodKluch

Сертифицированные партнеры Google предлагают следующие услуги по продвижению Вашего бизнеса в Интернете:
- Ведение бизнеса в Google Adwords, Google Analytics.
- Подбор ключевых слов.
- Аудит Ваших конкурентов.
- Маркетинговое исследование рынка.
- Создание продающих объявлений (отдельное на каждое ключевое слово);
- Настройка ремаркетинга, ретаргетинга;
- Создание и настройка кампаний в КМС;
Настройка и оптимизация контекстной рекламы Google Adwords / Google Analytics;
Создание аккаунта по формуле: ключ -1 объявление -страница товара - с помощью специальных программ:
(Увеличение значения СТR при уменьшении цены за клик в несколько раз. Результат - минимизация цены клика, удовлетворение потребностей клиента (при запросе они попадают на страницу конкретного искомого товара, а не общую сайта));
Настройка отслеживания показа товара во всех списках;
Настройка отслеживания перехода к детальной карточке товара из списка;
Настройка отслеживания просмотра детальной карточки товара;
Настройка отслеживания добавления товара в корзину;
Настройка отслеживания удаления товара из корзины;
Настройка отслеживания кодов (купонов) заказа;
Настройка отслеживания последовательности шагов оформления заказа;
Настройка отслеживания покупки (отправки заказ) через корзину;
Настройка отслеживания покупки через быструю форму заказа (покупка в 1 клик);
Настройка отслеживания показов и кликов (переходов) по внутренней рекламе;
Настройка отслеживания просмотра увеличенных фото и видео товара;
Настройка отслеживания просмотра отзывов (комментарий) о товаре;
Настройка отслеживания отправки отзыва и рейтинга товара;
Настройка отслеживания добавления товара в избранное;
Настройка отслеживания дополнительных парметров товара: размер скидки, новика, наличие, возраст;
ТЗ для импорта дополнительных данных о товарах (категория, производитель или серия lego);
ТЗ для импорта данных о возврате средств по выполненным транзакциям электронной торговли;
Настройка отслеживания полного взаимодействия с формой заказа товаров;
Настройка отслеживания сессий пользователей с брошенными корзинами (с итоговой суммой заказа);
Настройка цели: оформления заказа через корзину (полное прохождение со всеми этапами);
Настройка цели: быстрое оформление заказа (заказ в 1 клик);
Настройка цели: регистрация нового покупателя;
Настройка цели: заказ обратного звонка (форма на сайте);
Настройка цели: подписка на email рассылку;
Настройка отслеживания внешних переходов: соцсети, другие сайты;
Настройка отслеживания группы контента: типу страницы (каталог, контент, информационные);
ТЗ для настройки отслеживания зарегистрированных пользователей (подключение user_id).
Сертифицированные партнеры Google предлагают следующие услуги по продвижению Вашего бизнеса в Интернете:
Дополнительные услуги:
- Дизайнерская разработка логотипа компании по Вашим требованиям;
- Создание макетов печатной продукции, наружной рекламы, допечатная подготовка;
- Оплата по результату работы.
Преимущество контекстной рекламы в том, что Вы платите только тогда, когда реклама работает, экономите Ваш бюджет, при этом показываетесь на топовых позициях поисковой выдачи.
Наилучший способ быстро заявить на рынке о себе и улучшать конкурентоспособность.
Оплата за результат.
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