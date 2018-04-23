ReklamaPodKluch

Настройка контекстной рекламы Google Adwords/Google Analytics

Сертифицированные партнеры Google предлагают следующие услуги по продвижению Вашего бизнеса в Интернете:

- Ведение бизнеса в Google Adwords, Google Analytics.

- Подбор ключевых слов.

- Аудит Ваших конкурентов.

- Маркетинговое исследование рынка.

- Создание продающих объявлений (отдельное на каждое ключевое слово);

- Настройка ремаркетинга, ретаргетинга;

- Создание и настройка кампаний в КМС;

Настройка и оптимизация контекстной рекламы Google Adwords / Google Analytics;

Создание аккаунта по формуле: ключ -1 объявление -страница товара - с помощью специальных программ:

(Увеличение значения СТR при уменьшении цены за клик в несколько раз. Результат - минимизация цены клика, удовлетворение потребностей клиента (при запросе они попадают на страницу конкретного искомого товара, а не общую сайта));

Настройка отслеживания показа товара во всех списках;

Настройка отслеживания перехода к детальной карточке товара из списка;

Настройка отслеживания просмотра детальной карточки товара;

Настройка отслеживания добавления товара в корзину;

Настройка отслеживания удаления товара из корзины;

Настройка отслеживания кодов (купонов) заказа;

Настройка отслеживания последовательности шагов оформления заказа;

Настройка отслеживания покупки (отправки заказ) через корзину;

Настройка отслеживания покупки через быструю форму заказа (покупка в 1 клик);

Настройка отслеживания показов и кликов (переходов) по внутренней рекламе;

Настройка отслеживания просмотра увеличенных фото и видео товара;

Настройка отслеживания просмотра отзывов (комментарий) о товаре;

Настройка отслеживания отправки отзыва и рейтинга товара;

Настройка отслеживания добавления товара в избранное;

Настройка отслеживания дополнительных парметров товара: размер скидки, новика, наличие, возраст;

ТЗ для импорта дополнительных данных о товарах (категория, производитель или серия lego);

ТЗ для импорта данных о возврате средств по выполненным транзакциям электронной торговли;

Настройка отслеживания полного взаимодействия с формой заказа товаров;

Настройка отслеживания сессий пользователей с брошенными корзинами (с итоговой суммой заказа);

Настройка цели: оформления заказа через корзину (полное прохождение со всеми этапами);

Настройка цели: быстрое оформление заказа (заказ в 1 клик);

Настройка цели: регистрация нового покупателя;

Настройка цели: заказ обратного звонка (форма на сайте);

Настройка цели: подписка на email рассылку;

Настройка отслеживания внешних переходов: соцсети, другие сайты;

Настройка отслеживания группы контента: типу страницы (каталог, контент, информационные);

ТЗ для настройки отслеживания зарегистрированных пользователей (подключение user_id).

Сертифицированные партнеры Google предлагают следующие услуги по продвижению Вашего бизнеса в Интернете:

Дополнительные услуги:

- Дизайнерская разработка логотипа компании по Вашим требованиям;

- Создание макетов печатной продукции, наружной рекламы, допечатная подготовка;

- Оплата по результату работы.

Преимущество контекстной рекламы в том, что Вы платите только тогда, когда реклама работает, экономите Ваш бюджет, при этом показываетесь на топовых позициях поисковой выдачи.

Наилучший способ быстро заявить на рынке о себе и улучшать конкурентоспособность.

Оплата за результат.

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