Reklamchik

Александр Reklamchik

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Приветствую! 

Меня зовут Александр Огорподник. 

Я практикующий интернет-маркетолог.Сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Обучаю специалистов по

контекстной рекламе. 

Я буду максимально полезным, если Вы: 

- Собственник бизнеса 

Максимальные результаты достигаются только принепосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела,

знает свою нишу. 

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разовогоисполнителя. 

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего. 

Со своей стороны гарантирую: 

- Только целевой трафик 

При "сливе" бюджета на нецелевыхпосетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме. 

- На связи 7 дней в неделю 

Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В этовремя мы легко сможем выйти на контакт. 

- Полный доступ к рекламным кампаниям 

Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы,привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. 

Я всегда стараюсь повысить компетентностьклиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить. 

Перед совместной работой полезноознакомится: 

- Работаю с бюджетом от 5 до 250 тыс. р. 

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочихдней 

- Цена создания РК в среднем 4000 руб. (толькоДирект/AdWords), 6000 (2 системы "под ключ") 

Напишите мне vk.com/id192758405

Или позвоните: +79217214222

Для связи: 

WhatsApp: +79217214222 

Skype: aleks12121974

Mail: [email protected] 