Reklamchik

Приветствую!
Меня зовут Александр Огорподник.
Я практикующий интернет-маркетолог.Сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Обучаю специалистов по
контекстной рекламе.
Я буду максимально полезным, если Вы:
- Собственник бизнеса
Максимальные результаты достигаются только принепосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела,
знает свою нишу.
- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разовогоисполнителя.
Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего.
Со своей стороны гарантирую:
- Только целевой трафик
При "сливе" бюджета на нецелевыхпосетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме.
- На связи 7 дней в неделю
Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В этовремя мы легко сможем выйти на контакт.
- Полный доступ к рекламным кампаниям
Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы,привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете
остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.
Я всегда стараюсь повысить компетентностьклиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.
Перед совместной работой полезноознакомится:
- Работаю с бюджетом от 5 до 250 тыс. р.
- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочихдней
- Цена создания РК в среднем 4000 руб. (толькоДирект/AdWords), 6000 (2 системы "под ключ")
Напишите мне vk.com/id192758405
Или позвоните: +79217214222
Для связи:
WhatsApp: +79217214222
Skype: aleks12121974
Mail: [email protected]