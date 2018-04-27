Reklamchik

Приветствую!

Меня зовут Александр Огорподник.

Я практикующий интернет-маркетолог.Сертифицированный специалист по контекстной рекламе. Обучаю специалистов по

контекстной рекламе.

Я буду максимально полезным, если Вы:

- Собственник бизнеса

Максимальные результаты достигаются только принепосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела,

знает свою нишу.

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разовогоисполнителя.

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего.

Со своей стороны гарантирую:

- Только целевой трафик

При "сливе" бюджета на нецелевыхпосетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме.

- На связи 7 дней в неделю

Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В этовремя мы легко сможем выйти на контакт.

- Полный доступ к рекламным кампаниям

Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы,привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.

Я всегда стараюсь повысить компетентностьклиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.

Перед совместной работой полезноознакомится:

- Работаю с бюджетом от 5 до 250 тыс. р.

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочихдней

- Цена создания РК в среднем 4000 руб. (толькоДирект/AdWords), 6000 (2 системы "под ключ")

Напишите мне vk.com/id192758405

Или позвоните: +79217214222

Для связи:

WhatsApp: +79217214222

Skype: aleks12121974

Mail: [email protected]