3D-моделирование, рисование от руки и на планшете

Навыки

• Умение рисовать «от руки» и в Photoshop

• Хорошие навыки работы на графическом планшете

• Моделирование в 3D Max

• Уверенный пользователь ПК и интернет

Услуги:

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- 3D моделирование и визуализация

- Анимация (3D и 2D)

- Флеш-графика

- Векторная графика

- Рисунки и иллюстрации

- Веб-дизайн

- Разработка персонажей (3D и 2D)

- Разработка логотипа и фирменного стиля

- Программные интерфейсы

Берусь за проекты, которые способен качественно выполнить.

Беру приемлемую плату за свою работу и ставлю реальные сроки.

Работаю с предоплатой

Схема работы:

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1) Вы связываетесь со мною.

2) Решаем все вопросы по заданию.

4) Вы совершаете предоплату.

3) Приступаю к работе.

4) Я высылаю вам нерабочее превью результата, вы утверждаете или вносите коррективы.

6) После утверждения вы оплачиваете остаток суммы.

7) После подтверждения платежа, я высылаю вам все материалы связанные с работой.

Если проект мне ОЧЕНЬ нравится - схема работы может быть другая

ВНИМАНИЕ!

Если в процессе работы вы решите отказаться от моих услуг БЕЗ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН, предоплата возвращена НЕ БУДЕТ!