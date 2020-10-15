Сергей Волкотруб RekordmaisterRekordmaister
Навыки
• Умение рисовать «от руки» и в Photoshop
• Хорошие навыки работы на графическом планшете
• Моделирование в 3D Max
• Уверенный пользователь ПК и интернет
Услуги:
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- 3D моделирование и визуализация
- Анимация (3D и 2D)
- Флеш-графика
- Векторная графика
- Рисунки и иллюстрации
- Веб-дизайн
- Разработка персонажей (3D и 2D)
- Разработка логотипа и фирменного стиля
- Программные интерфейсы
Берусь за проекты, которые способен качественно выполнить.
Беру приемлемую плату за свою работу и ставлю реальные сроки.
Работаю с предоплатой
Схема работы:
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1) Вы связываетесь со мною.
2) Решаем все вопросы по заданию.
4) Вы совершаете предоплату.
3) Приступаю к работе.
4) Я высылаю вам нерабочее превью результата, вы утверждаете или вносите коррективы.
6) После утверждения вы оплачиваете остаток суммы.
7) После подтверждения платежа, я высылаю вам все материалы связанные с работой.
Если проект мне ОЧЕНЬ нравится - схема работы может быть другая
ВНИМАНИЕ!
Если в процессе работы вы решите отказаться от моих услуг БЕЗ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН, предоплата возвращена НЕ БУДЕТ!
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