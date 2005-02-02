Rekrek2000mailru

Делаю лендинги

Об этом кворкеОтлично ориентируюсь в Тильде, и других менее известных конструкторах. любой тип лендинга, дополнительно могу помочь с продвижением. Более 20 проектов. Могу делать дизайн, как с шаблонами, так и zero блоками.Занимаюсь созданием лендингов для быстрого запуска проектов/ тестирования ниши/сбора заказов, и также в качестве визитки компании. Помогаю бизнесу развиваться, привлекать новых клиентов.В процессе работы будут учтены все ваши пожелания, которые возможны на Тильда️Почему именно Tilda?1. Лендинг на Tilda обойдется вам в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, но без потери качества!2. Понятная и удобная платформа дает вам возможность самим редактировать сайт и обновлять устаревшую информацию.Портфолио:http://robinbar.tilda.ws/https://mrqz.me/stretchceilingshttp://marystudio.msk.ru/http://tk-cb.ru/https://clubnails.ru/https://gitara-otradnoe.ru/https://ca1e4c.creatium.site/https://ca1e4c.creatium.site/cosmeticssalonhttps://ca1e4c.creatium.site/marketingspecialistseohttp://robinbar.tilda.ws/ascenthttp://robinbar.tilda.ws/potolkihttp://robinbar.tilda.ws/1https://ca1e4c.creatium.site/paintingstoorderhttps://ca1e4c.creatium.site/swimmingcoachhttps://photokartina.tilda.ws/Нужно для заказа:️Грамотно составленное Т/З - половина успеха1. Подробное техническое задание (опишите как можно подробнее все ваши пожелания для создания сайта)2. Весь текст который будет на сайте и логотип (если будет)3. Все фото и видео материалы4. Примеры, какие сайты вам нравится (по возможности - что не нравится)5. Доступ к Вашему аккаунту в Tilda (или предоставьте почту для регистрации)6. Доступ к доменному регистраторуВид: Сайт целикомУслуга: Новый дизайнУникальность: УникальныйИнструмент: Tilda, HTML